Bewoners bij zendmast met dieselmotoren kunnen snel weer rustig slapen

De bewoners in de Bredase wijk Haagse Beemden kunnen binnenkort weer rustig slapen. De ronkende dieselgeneratoren bij de zendmast op de kruising Emerparklaan en Achtererf worden namelijk op 12 februari vervangen voor stank- en geluidloze exemplaren die werken op methanol. "Een half ei is beter dan alleen het dopje", zegt bewoner Bert.

"Als dat ding echt vierentwintig uur per dag staat te ronken dan moeten wij daar een oplossing voor zien te vinden", zegt woordvoerder Jeroen Spierings van Volta. "Want het laatste wat we willen is dat bewoners geen goede nachtrust hebben. Samen met onze opdrachtgever Ericsson, de eigenaar van de mast, werken wij aan een stillere oplossing. We plaatsen daarom naar verwachting op 12 februari een nieuwe Volta accu op methanol. Die zijn vrijwel geheel geur- en geluidloos."

"Het is fijn dat deze leverancier zijn verantwoordelijkheid pakt", zegt bewoner Bert Fijneman. "Ik ben blij dat zij in ieder geval iets doen dat de pijn een beetje verzacht. Als er minder of geen uitstoot is, is dat beter voor het milieu. Wat betreft het geluid zal de tijd dat moeten uitwijzen. Maar een half ei is beter dan alleen het dopje."