René van de Kerkhof: 'Ajax is helemaal niks maar kan wél kampioen worden'

Voor het eerst sinds zeer lange tijd heeft PSV in de Eredivisie meer verliespunten dan Ajax. Voor clubiconen Willy en René is dat onverteerbaar. "Als PSV geen kampioen zou worden dan is dat schandalig slecht", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

"Als je Ajax toch ziet voetballen dan wil je daar helemaal niet naar kijken. Het is helemaal niets! Maar ze trekken een lange neus naar iedereen, want ze pakken wél de punten. En als ze de inhaalwedstrijd van Go Ahead winnen dan staan ze gewoon bovenaan, klaar", vervolgt René. Hij ziet Ajax dus zo langzamerhand als serieuze concurrent voor PSV in de strijd om de landstitel. Broer Willy ziet het niet zover komen: "Als je slecht speelt dan kun je geen kampioen worden." Maar voorlopig ziet René dat het PSV is dat de steken laat vallen, vooral achterin. "Flamingo speelde tegen NEC die bal als een piepeltje terug op Benitez. Als trainer had ik hem meteen gewisseld, om te laten zien: dit kan niet!", moppert hij. "Je moet die overwinning gewoon over de streep trekken. Hoe je dat doet, daar heeft later niemand het meer over."

"Een voorbeeld nemen aan Mathieu van der Poel."

Volgens Willy ontbreekt het aan volwassen kerels op dat soort momenten. "De Jong en Schouten zijn de enige twee die ook in gebaar duidelijk maken hoe het moet. En verder speelde Mauro Júnior een geweldige wedstrijd, maar de andere acht waren zeer matig, vooral achterin." En zo blijft het tegengoals regenen bij PSV. "Dat is gewoon een kwestie van concentratie, want ze zijn echt goed genoeg", meent Willy. René vindt dat de PSV'ers de mentaliteit van Mathieu van der Poel zouden moeten hebben: "Dat is een heel ander sport maar die heeft tenminste karakter." Intussen heeft PSV nog tot woensdag om nieuwe spelers aan te trekken om de gaten in de selectie op te vullen. Eén ding is duidelijk: op Salah-Eddine van FC Twente zitten de broers niet te wachten. "Die was ineens niet in staat om voor Twente te voetballen. Dan laat je gewoon je ploeg in de steek", vindt René. "Als hij dan niet de door hem gewenste transfer krijgt dan zou ik hem als trainer ook in de steek laten en een half jaar op de bank zetten." Willy is het daarmee eens. "Stel dat zo'n jongen bij ons komt en over een paar jaar kan hij naar het buitenland. Dan flikt hij het bij ons ook."

"Die jongen wil in de zandbak spelen."

Zo kan ook de bij PSV vertrokken Matteo Dams na zijn vertrek naar Saoedi-Arabië op weinig begrip rekenen van de gebroeders. "Die kiest gewoon voor het geld", treurt Willy. "Die kan zijn carrière bij de Rode Duivels ook wel vergeten zo." René vindt een transfer naar het Midden-Oosten ook meer iets voor oudere spelers, maar begrijpt Dams wel een beetje. "Stel dat hij over een paar jaar in de eerste divisie zou spelen, dan heeft hij spijt dat hij niet is gegaan. Maar eigenlijk is hij nog gewoon een kind en wil hij blijkbaar in de zandbak spelen." In de podcast bespreken de broers ook de Champions League. "Ik houd het op 60-40 voor Juventus", zegt René. Waarop Willy antwoordt dat dat wel heel veel doelpunten zijn. Ook kijken de broers vooruit naar het bekerduel met Feyenoord en de Brabantse derby van zaterdag tegen Willem II.