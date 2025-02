Senne en Tyn vinden bier te duur en maken er een carnavalslied over

Een pilske in de kroeg kost vandaag de dag behoorlijk wat. Tyn van Londen en Senne Taks uit Breda maken zich er zelfs zo druk om, dat ze er een carnavalslied over hebben geschreven: 'Bier is veel te duur'. "Het pilske dat ons door studie-uren, festivals, koffiepauzes en kroegavonden heen sleept, kost ons nu de hoofdprijs."

Een tijdje geleden kwamen de twee vrienden een middagje bij elkaar om een carnavalslied te maken. "We waren wat aan het brainstormen over het onderwerp. Het moest in ieder geval iets te maken hebben met een maatschappelijk probleem", vertelt Senne. Lang nadenken was niet nodig, want het probleem werd al vrij snel gevonden. De muzikanten komen met regelmaat in de stad om een biertje te drinken en zagen de laatste jaren de prijzen flink stijgen. "En ineens kwam daar een soort melodie en toen kwam de tekst er meteen bij."

"Maar we wilden kijken of we het nog iets breder konden oppakken."

"We zijn er hartstikke trots op", vertelt Senne over het eindresultaat. Het liedje met videoclip staat op YouTube en is inmiddels al enkele duizenden keren beluisterd en bekeken. "Maar we wilden kijken of we het nog iets breder konden oppakken."

Het tweetal is namelijk een petitie gestart. Het doel hiervan is een maximumprijs te regelen voor een biertje. "We hopen dat we voldoende steun krijgen en dat de Tweede Kamer het oppakt. Wie weet gaat er dan wel iets veranderen", vertelt hij over het komische, maar toch ook serieuze initiatief.

Een stukje uit de videoclip van het liedje (Foto: Iets Met Pils).

Een paar dagen na de start van de petitie staat de teller namelijk al voorbij de 5000 handtekeningen. Bij 40.000 komt het onderwerp als burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer. "Nu het steeds serieuzer wordt, voel ik wel lichte druk", vertelt Senne met een knipoog. "We willen kijken wat we eruit kunnen halen", vult hij aan. "Dat er veel aandacht voor is, laat zien dat het een probleem is dat mensen herkennen. We willen dan ook echt kijken of we er iets aan kunnen doen."

"Dat zou dan per flesje 30 euro worden."

Iedere week willen de heren steeds een stapje verdergaan. "Zo gaan we zaterdag de straat op. We willen daar mensen fysiek de petitie laten tekenen", vertelt hij over de toekomst van de ludieke actie. De heren hebben zelfs al uitgerekend hoe het vloeibare goud goedkoper kan. "Normaal pils kan terug naar 2,50 euro. Het enige dat nodig zou zijn, is een heffing op Spa Rood en alcoholvrij bier van een paar procent. Dat zou dan per flesje 30 euro worden." Kijk hier naar de videoclip van 'Pils is veel te duur':