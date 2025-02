Waalwijkse tennisser Bart Stevens vecht zich terug in top 100

Tennisser Bart Stevens (27) uit Waalwijk speelde zondag, na een moeizaam jaar, de grootste wedstrijd uit zijn carrière tot nu toe: de dubbelfinale in een internationaal toernooi in het Franse Montpellier. Een wedstrijd waarin voor hem belangrijke punten voor de wereldranglijst te verdienen waren. Bart en zijn gelegenheidspartner Tallon Griekspoor verloren, maar toch is Bart vol vertrouwen over de toekomst: "Mijn doel is nog steeds de beste dubbelspeler van de wereld worden."

Bart maakte in 2023 naam door de kwartfinale van Wimbledon in het dubbelspel te halen. De verwachtingen een jaar later waren hoog, maar de resultaten vielen tegen. "Het was een jaar waarin ik op zoek ging naar een vaste dubbelpartner waarmee het klikte. Dat lukte niet en het werd een periode waarin ik heel veel verloor. Door het moeizame jaar zakte ik weg uit de top 100 van de ranking. Aan stoppen heb ik nooit gedacht, maar wel vroeg ik me regelmatig af wat ik aan het doen was." LEES OOK: Stevens zorgt bijna voor een stunt in Rosmalen en droomt groot. In de loop van vorig jaar werden de prestaties wat beter, maar de goede lijn kon hij niet doortrekken naar het einde van 2024. "Ik lag er vanwege een buikblessure zes weken uit. Redelijk onvoorbereid begon ik dus een paar weken geleden aan het nieuwe seizoen. Maar vorm krijg je door het spelen van wedstrijden. Het was dus geen verrassing dat mijn deelname toen in Portugal geen groot succes was."

"Vooraf had ik voor dit resultaat getekend."

De Amerikaan Vasil Kirkov is inmiddels de vaste dubbelmaat van Bart, maar afgelopen week stond de Nederlandse topspeler Tallon Griekspoor in het Franse Montpellier aan zijn zijde. "Tallon is heel relaxed en een goede vriend van mij. Op de baan klikt het altijd goed. Hij helpt me af en toe, zodat ik wat kan klimmen op de wereldranglijst. Samen haalden we na een mooie week de finale. Daarin speelden we goed, maar Robin Haase en Botic van de Zandschulp waren net iets beter. Dat we dit resultaat al haalden, daar had ik vooraf voor getekend. Het is een bevestiging dat ik op de goede weg ben." De komende maanden keert de dubbelspecialist terug op de baan met Kirkov aan zijn zijde. "Het dubbelspel is voor Tallon niet interessant, hij richt zich puur op de singles. Met Kirkov is er het gevoel goed dat we ons verder kunnen verbeteren. Soms is het goed om kort te splitsen, dat maakt je nog sterker." Door de finale in Montpellier keert Bart terug in de top 100. "Ik verdedigde vorig jaar mijn kwartfinaleplek op Wimbledon en verloor daar heel veel punten. En zo waren er nog meer slechte resultaten die me punten hebben gekost. Dit jaar heb ik weinig punten om te verdedigen en hoop ik dat ik verder kan stijgen dan mijn huidige 93ste plek."

"Uiteindelijk wil ik bovenaan staan."