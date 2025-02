Dodelijk ongeval bij bedrijf in Sterksel

1/3 Het bedrijf aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel waar het ongeluk is gebeurd (foto: Noël van Hooft).

Bij een bedrijf aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel is iemand maandagmiddag om het leven gekomen. Dit gebeurde op bedrijventerrein Poort 43. Het zou gaan om een man die in een shredder zou zijn gevallen.