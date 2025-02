Bussluis is net weggehaald, maar moet weer terug: 'Wie verzint dit?'

Een bussluis in Breda is nog geen jaar geleden omgebouwd tot fietspad. Toch komt daar wéér een bussluis terug. Buurtbewoners zijn met stomheid geslagen. "Ik snap dit niet", verzucht de 37-jarige Björn.

"Het was een complete verrassing", vervolgt Björn. "Wie verzint dit? Ik snap er niets van. We kunnen er niks tegenin brengen", weet de buurtbewoner. "Het is nog geen tien maanden geleden dat alles is verbouwd!"

In het voorjaar van 2024 is de oude bussluis aan de Topaasstraat in Breda omgebouwd tot fietsdoorsteek. Door de nieuwe dienstregeling van vervoerder Arriva moet die bussluis toch weer terugkomen. Bewoners hebben onlangs een brief ontvangen met de plannen.