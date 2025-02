Politie zoekt twee jongens die Tilburger aftuigden in supermarkt

De politie zoekt twee minderjarige jongens in verband met de mishandeling van een Tilburger. De man werd vrijdag 29 november in een supermarkt aan het Professor de Moorplein door twee jongens, mogelijk minderjarig, in elkaar geslagen en geschopt. De beelden zijn te zien in Bureau Brabant.

De daders krijgen twee weken de kans om zichzelf aan te geven. De officier van justitie denkt dat de daders waarschijnlijk minderjarig zijn. Ze zijn daarom onherkenbaar gemaakt. Mochten de twee zich niet melden, dan worden de foto’s alsnog openbaar gemaakt.