Gevangenen PI Vught onbereikbaar door storing telefoonsysteem

Door een storing kunnen gevangenen in De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught sinds het weekend niet gebeld worden. Het gaat om een landelijke storing aan het zogeheten Telio-systeem en is nog altijd niet opgelost.

"Vanwege een landelijk storing aan het Telio-systeem is het op dit moment niet mogelijk om telefonisch contact te krijgen met justitiabelen", meldt PI Vught.

Een afdelingshoofd zegt op LinkedIn dat er sprake is 'van een onhoudbare situatie'. "Het hele weekend is er geen mogelijkheid voor gedetineerde om in contact te komen met het thuisfront. Geeft heel veel onrust helaas!", schrijft de medewerker.

Volgens PI Vught wordt er hard gewerkt aan een oplossing.