Ontslagronde bij Eindhovense chipmaker NXP door dalende omzet

Bij de Eindhovense chipfabrikant NXP verdwijnt zo'n drie tot vijf procent van de banen. Het bedrijf, met vestigingen in dertig landen, zag afgelopen jaar de omzet en de winst dalen en heeft mede daarom besloten kosten te besparen. In Nederland gaat het om tientallen medewerkers die worden ontslagen.

NXP zag afgelopen jaar een dalende omzet en winst, vanwege een tegenvallende vraag naar chips. Om kosten te besparen, wordt nu zo'n drie tot vijf procent van het personeel ontslagen. "Het gaat om banen wereldwijd. In Nederland zullen enkele tientallen mensen hun baan verliezen", zegt de woordvoerder op het Eindhovense hoofdkantoor. Daar werken zo'n 700 mensen. In Nijmegen heeft NXP ook nog een grote vestiging. Om hoeveel banen het precies gaat, is nog niet duidelijk. "Het hangt er vanaf of medewerkers kunnen worden overgeplaatst. We zijn daarover in overleg met de ondernemingsraad. We verwachte een lichte krimp." De omzet van NXP daalde afgelopen jaar met vijf procent, zo is dinsdag bekendgemaakt. De omzet ging van 13,3 miljard dollar in 2023 naar 12,6 miljard dollar in 2024. De operationele winst daalde met 6 procent tot 4,4 miljard dollar.

Over NXP NXP is de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips. Het bedrijf maakt chips voor allerlei apparaten die in verbinding staan met internet. De vraag naar sommige van die apparaten is erg gevoelig voor de stand van de economie. Meer dan de helft van de omzet komt uit de productie van chips voor de auto-industrie. NXP heeft wereldwijd ruim 34.000 medewerkers. Op het hoofdkantoor in Eindhoven werken ongeveer 700 mensen. NXP heeft ook een grote vestiging met ongeveer 1700 medewerkers in Nijmegen. Het bedrijf heeft een beursnotering in New York.

NXP benadrukt bij de bekendmaking van de cijfers dat het 'veerkrachtige resultaten' heeft gehaald, ondanks de 'uitdagende marktomstandigheden'. "We richten ons vastberaden op het beheersen van wat binnen onze controle ligt en tegelijkertijd onze groeistrategie uit te voeren", zo lichtte topman Kurt Sievers toe bij de cijfers.