Dit dorp viert Valentijnsdag op unieke manier: 'Mensen uit hele land'

Haal jij vrijdag een doos chocolade, een bos rozen of een cadeautje voor je geliefde? In Westerhoven wordt Valentijnsdag net even anders gevierd. Het dorp wordt deze vrijdag omgedoopt tot Valentinusdorp. Ruim honderd mensen trekken 's avonds naar de Sint Valentinuskapel om deze heilige te eren. "Stelletjes gaan vaak de verbintenis aan in deze kapel."

Langs een stromend beekje in het buitengebied van Westerhoven staat de Sint Valentinuskapel. In het kapelletje aan de Loverensedijk wordt de heilige Valentinus geëerd. Hij wordt gezien als de beschermheilige tegen koortsen, wratten, reumatische pijnen en de 'vallende ziekte', zoals epilepsie vroeger werd genoemd. Het is al jaren een drukbezochte kapel. "Hij is wereldberoemd", grapt kapelmeester Thomas van Hulsel. Doordeweeks brengen zo'n tweehonderd mensen een bezoek aan Sint Valentinus. "Dat zie ik aan de kaarsen. Dagelijks gaan er tientallen doorheen. Als ik daar ben, ben ik nooit alleen."

"Soms wordt er een huwelijk voltrokken."

Naast het kapelletje staat ook een beroemde waterbron. Daarvan wordt gezegd dat het geneeskundige krachten heeft. Mensen komen vooral naar de kapel om te bidden voor anderen die ziek zijn. "Ze steken een kaarsje aan voor iemand of ze bedanken Valentinus voor een geslaagde operatie", weet de kapelmeester.

De naam van de kapel is ook verbonden met de wereldwijde dag van de liefde: Valentijnsdag. En dat gaat niet onopgemerkt. "In de kapel verklaren stelletjes elkaar regelmatig de liefde. Zo steken mensen kaarsjes aan voor hun relatie. Heel soms wordt er een huwelijk voltrokken", legt Van Hulsel uit.

Het ontstaan van Valentijnsdag Wereldwijd wordt 14 februari gevierd als de dag van de geliefden. Over het ontstaan van Valentijnsdag zijn door de eeuwen heen verschillende mythen ontstaan. In de geschiedenis zijn zeker drie heiligen geweest met de naam Valentinus. Het bekendste verhaal is dat van priester Sint Valentinus uit Rome. Deze priester zou in het geheim soldaten hebben gehuwd, terwijl die in die tijd niet mochten trouwen. Toen de keizer dit ontdekte, liet hij Valentinus op 14 februari 269 na Christus onthoofden. Zo werd Valentinus een martelaar voor de liefde.

Vrijdag is er dan ook extra aandacht voor de kapel. Westerhoven wordt dan omgedoopt tot 'Valentinusdorp'. "In de kapel worden 's ochtends bloemen gelegd en bij de ingang komt een plaatsnaambord te staan."

"Mensen komen er uit heel Nederland voor."

In de avond is er een lofdienst in de Sint-Servatiuskerk. Daarna, om half acht, start een processie. Dat is een jarenoude traditie. Met kaarsen lopen de deelnemers vanaf het kerkplein naar de kapel. Daar doen volgens de kapelmeester altijd veel mensen aan mee. "Mensen komen er uit heel Nederland voor. Zo sprak ik vorig jaar iemand die uit Delft was gekomen. Meestal lopen zo'n honderdvijftig mensen mee." Wat is dan die aantrekkingskracht van Sint Valentinus? "Ik denk dat het mensen op Valentijnsdag vooral gaat om de liefde die bij de heilige hoort. De rest van het jaar steken mensen het liefst een kaarsje aan voor de zieken."

De Sint Valentinuskapel in 1960 (foto: Thomas van Hulsel).