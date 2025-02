ProRail kapt 'rigoureus' naast het spoor, buurtbewoners opnieuw heel boos

"Ik schrok me kapot", zegt een bewoner van de Leemkuijlen in Geldrop die haar ogen niet kon geloven. Spoorbeheerder ProRail heeft maandag 'ineens' bijna alle boompjes en struiken naast een deel van het spoor gekapt. De buurt baalt ervan, omdat het groen juist het zicht op de voorbijrazende treinen verbloemde. Saillant detail: dertien jaar geleden zorgde eenzelfde kapactie van ProRail in Geldrop ook al voor veel gedoe. De spoorbeheerder heeft de snoeiwerkzaamheden per direct stilgelegd.

Tanja Weijers snapt er helemaal niets van. En met haar nog een aantal bezorgde buurtbewoners die dinsdagochtend ook een kijkje komen nemen. "Tot onze grote verbazing en boosheid, is ProRail maandag met een kaalslag begonnen", vertelt de bewoonster. Sinds dinsdagochtend 'bewaakt' ze op een stoel een stuk groen dat nog op de nominatie staat om aangepakt te worden. "Ze hebben het gewoon helemaal leeggetrokken. Struik voor struik, heel de zijkant is gewoon tot aan de grond toe weg. En er zijn ook bomen half omgezaagd."

"De bedekking van het zicht op het spoor is verdwenen."

Aan de rand van het voetpad langs het spoor liggen de gesnoeide takken en boomstronkjes in bergjes opgestapeld. Klaar om afgevoerd te worden. "Het is helemaal kaal nu. De bedekking van het zicht op het spoor is verdwenen. En niet onbelangrijk: de biodiversiteit. Er zitten hier veel vogeltjes en eekhoorntjes. Die hebben hier ook hun leefgebied. Ik snap het, als de bomen een gevaar opleveren voor het spoor, maar dat is hier volgens mij niet het geval."

De actie van ProRail is opmerkelijk. Dertien jaar geleden gebeurde op dezelfde plek in Geldrop nagenoeg hetzelfde. Toen zaagde ProRail verschillende bomen langs het spoor om. Twee actiecomités gingen destijds in protest. Met succes: de kap werd stilgelegd.

"Ik dacht maandag: daar gaan we weer."

Destijds werden er tussen ProRail, de gemeente en buurtbewoners afspraken gemaakt over een aantal bomen die mochten blijven staan. Sommige struiken werden alleen gesnoeid. Ook beloofde de spoorbeheerder om kale plekken opnieuw op te vullen. "Die getopte struiken zouden na een jaar wel weer op hoogte zijn. Nou, dat heeft uiteindelijk acht jaar geduurd voordat alles weer helemaal dichtgegroeid was. Dat is nu weer allemaal weg. Ik dacht maandag: daar gaan we weer. Daar hebben we toentertijd zo hard voor gestreden met de hele wijk. Dan word je wel heel verdrietig als je dit zo ziet. Nu kunnen we weer opnieuw beginnen."

De gekapte takken en bomen naast het spoor (foto: Ferenc Triki)

ProRail is verantwoordelijk voor de spoorbermen en -sloten. De spoorbeheerder laat in een reactie weten dat er onderhoud wordt gepleegd omdat de sloot naast het spoor dichtgegroeid zou zijn. Ook zou een duiker (buis onder de grond) verstopt zitten. "Om de sloot goed te kunnen bereiken en de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn snoeiwerkzaamheden nodig. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat alleen dat gesnoeid wordt wat noodzakelijk is om de spoorsloot goed te kunnen bereiken voor onderhoud." Volgens de spoorbeheerder was het niet nodig om de werkzaamheden vooraf aan te kondigen, aangezien er gekapt werd op ProRailgrond. Daar denkt de spoorbeheerder in tweede instantie anders over. "ProRail erkent dat communicatie over de werkzaamheden, ook gezien de geschiedenis, plaats had moeten vinden aan de omgeving. Helaas is dit niet gebeurd." De kap- en snoeiwerkzaamheden zijn dinsdagochtend na meldingen uit de buurt direct stilgelegd. De spoorbeheerder gaat nu eerst onderzoeken welke afspraken destijds gemaakt zijn. "Deze werkzaamheden worden pas weer hervat als is uitgezocht wat, maar vooral of er de snoeiwerkzaamheden niet volgens afspraken zijn uitgevoerd."