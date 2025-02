Wicher (56) gaat deze maand dood: 'Lijden wil ik niet'

Niet meedoen aan de Alpe d'HuZes in juni, maar euthanasie. Dat lot wacht Wicher Mars (56) uit Tilburg. De ongeneeslijk zieke kankerpatiënt krijgt deze maand euthanasie. Op een luchtige manier wil hij de dood bespreekbaar maken. "Mag ik alvast proefliggen?", vroeg Wicher aan de uitvaartondernemer.

'Je hoeft geen stemprothese te hebben om uit je nek te lullen.' Met een glimlach laat Wicher een Delfts blauw tegeltje zien, verwijzend naar zijn stemprothese of 'dop in mijn nek', zoals hij het zelf noemt. Met carnaval zette hij zelfs een feesttoeter op de prothese. Exemplarisch voor hoe hij is.

Ziek ziet hij er absoluut niet uit, maar schijn bedriegt. De Tilburger kreeg in 2021 de diagnose uitgezaaide strottenhoofdkanker. Hij kreeg een zware operatie waarbij onder andere zijn strottenhoofd en stembanden zijn weggehaald. Hij praat en ademt nu via een ‘knopje’ in zijn hals.

Onmenselijk

Het leek goed te gaan. Toch kreeg hij in 2023 weer slecht nieuws. Deze keer darmkanker met uitzaaiingen in het buikvlies. Het gaat steeds slechter met hem. "Ik wil niet ziek worden zonder kans dat ik beter word. Je hebt zelfs kans dat je uitwerpselen gaat braken. Dat is onmenselijk. Lijden wil ik niet."