Enorme knokpartij tijdens carnaval na flauw geintje: cel- en taakstraffen

Een flauw geintje zorgde voor een enorme knokpartij in Rijen tijdens carnaval twee jaar geleden. Tientallen mensen stonden erbij en bemoeiden zich ermee. Drie vechtersbazen, onder wie een vrouw, moeten van de rechtbank in Breda de cel in of krijgen een taakstraf.

Jimmy (21), zijn vriendin Evy (21) en Grando (27) liepen op carnavalsdinsdag 21 februari 2023 na de optocht door de Regentenstraat in Rijen en kwamen daar in de problemen. De dinsdag is dé dag van carnaval in Rijen en het was druk op straat. Veel mensen hadden drank op en velen hadden drugs gebruikt. Een groepje met Evy, Jimmy en Grando liep langs een kapsalon en Jimmy pakte daar een vlag van de gevel. Toen iemand achter hem aankwam om die vlag terug te eisen, ontstond een eerste vechtpartij. Evy, de vriendin van Jimmy, kreeg een duw en vloog de bosjes in. Op de grond schopte ze naar de man. Jimmy probeerde een kopstoot uit te delen, maar dat mislukte. Hij belandde ook op de grond. Ruzie loopt volledig uit de hand

Na wat geduw en geschop leek het ergste leed wel geleden. Maar niets was minder waar. Aan de overkant ontstond ruzie met een groep die daar na de optocht nog een feestje vierde op een oprit en dat liep volledig uit de hand.