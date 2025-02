Nieuwe centrumplannen moeten van Helmond een mooie zwaan maken

Veel Brabanders zien Helmond wellicht als het lelijke eendje ten oosten van Eindhoven. Een stad met een rauw randje en inwoners in trainingspak en badslippers. Maar de stad voldoet al lang niet meer aan dat beeld en gaat tot 2040 nog meer veranderen. Vele tientallen miljoenen worden gestoken in een nieuw centrumplan, dat de binnenstad nieuw elan moet geven. Kan Helmond een mooie zwaan worden? Met behoud van dat leuke rauwe randje?

De drie wethouders die de plannen gaan uitvoeren, denken van wel. “Als ik mensen ontvang die al een tijd niet meer in Helmond zijn geweest, zeggen ze al dat het mooi is geworden”, zegt wethouder Gaby van den Waardenburg, die woningbouw in haar portefeuille heeft. Zij staat voor de opgave om de komende jaren 10 duizend woningen in het centrum te moeten bouwen. En 5000 woningen in de wijken.

Een aantal bouwprojecten is al zichtbaar. Want eigenlijk is Helmond al ruim tien jaar bezig met het realiseren van een nieuw centrum. Een eerste versie van het centrumplan stamt uit 2014, zo legt wethouder Erik de Vries uit, die verantwoordelijk is voor centrumontwikkeling. “Tijdens de uitvoering van dit plan, werd het volgende plan al gemaakt.”

Zo is de Oranjekade ontwikkeld, een nieuwbouwproject met appartementen langs het kanaal. De Weef, een luxe appartementengebouw, ook langs het kanaal. Vlakbij ligt de boel al een tijdje dicht voor de bouw van 140 appartementen tegenover de bibliotheek.