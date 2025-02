Nieuw theater heeft miljoenen nodig om te overleven, 'De rek is eruit'

De toekomst van het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch hangt aan een zijden draadje. Er zijn de komende jaren miljoenen extra nodig van de gemeente om financieel gezond te worden. 'Want de rek is eruit', waarschuwen burgemeester en wethouders van Den Bosch in een brief aan de gemeenteraad.

Het Bossche theater, dat na een verbouwing in het najaar van 2023 de deuren opende, krijgt jaarlijks al 3,7 miljoen subsidie van de gemeente Den Bosch. Maar daarmee redden ze het niet. Er moet een fors geldbedrag bij, zo is te lezen in de brief van het college van Den Bosch aan de gemeenteraad. Het theater vraagt om: Een structurele verhoging van de gemeentelijke subsidie van 530.000 euro per jaar.

Een eenmalige investeringsimpuls van in totaal 1 miljoen euro. Ook wordt verzocht om de inning van de openstaande schulden van respectievelijk 1,5 miljoen euro en 750.000 euro door de gemeente uit te stellen.

Vooral de huisvestingskosten drukken zwaar op de exploitatie van het theater. Het gaat niet alleen om een hogere huur en hogere kosten voor onderhoud, maar ook de onroerend zaak belasting (OZB) is gestegen met 100.000 euro. "Ondanks alle inspanningen om de kosten naar beneden te brengen en het ondernemerschap te vergroten is het niet mogelijk om de gewenste culturele ambities te realiseren met de huidige gemeentelijke financiering', zo staat in de brief.

"Wat weegt zwaarder: de financiën of de cultuur?"