Oplichter gezocht die 76-jarige man 1800 euro afhandig maakte

Voor het oplichten van een 76-jarige man uit Gilze-Rijen is de politie in Den Haag op zoek naar de dader. De verdachte deed zich bij het slachtoffer voor als bankmedewerker en maakte hem wijs dat er grote bedragen van de rekening zouden verdwijnen. Uiteindelijk werd er 1800 euro van de rekening van de man uit Gilze-Rijen gehaald.

Het slachtoffer werd augustus vorig jaar gebeld door de zogenaamde bankmedewerker. Het 76-jarige slachtoffer gaat mee in het verhaal en betaalt meerdere Tikkies: in totaal maakte hij 1800 euro over naar een voor hem onbekende rekening.