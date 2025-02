Automobilisten gaan meer en vaker parkeergeld betalen in Brabant

Gemeenteheffingen in Brabant stijgen dit jaar en dat gaan vooral automobilisten merken. Zo wil de gemeente Breda dit jaar 7 miljoen euro meer gaan verdienen met het innen van parkeergeld, dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Brabantse automobilist moet dit jaar vaker de portemonnee trekken met parkeren. Vrijwel alle Brabantse gemeentes willen dit jaar namelijk meer geld gaan verdienen aan hun parkeerbeleid, concludeert het CBS in een onderzoek naar gemeentetarieven. Zo hoopt Eindhoven 2,9 miljoen euro meer binnen te harken, wil Tilburg 1,8 miljoen bijverdienen en rekent Den Bosch op een extra 1,1 miljoen euro meer in het laatje.

Betaalde parkeerzones

De gemeente Breda spant in Brabant de kroon met een verwachte extra 7 miljoen euro aan inkomsten uit betaald parkeren. Eerder dit jaar gaf de gemeente al aan de parkeerzones uit te breidden in de stad. Zo moet er in verschillende wijken rondom de binnenstad zoals Tuindorp, Haagpoort en Doornbos vanaf dit jaar worden betaald om de auto neer te zetten. Ook worden de tarieven op verschillende plekken hoger.

