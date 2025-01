Parkeren in deze stad zorgt voor chaos, maar dat gaat veranderen

De vele parkeerzones in Breda zorgen al jarenlang voor verwarring en fouten. Soms hanteert de gemeente in één straat verschillende tarieven en tijden. Daar is dit jaar verandering in gekomen. Het gebied voor betaald parkeren is verdeeld in twee verschillende zones, zodat het een stuk overzichtelijker is geworden. Maar tegelijkertijd moeten parkeerders binnenkort in steeds meer woonwijken betalen om hun auto weg te zetten.

Het groot aantal verschillende parkeerzones in de stad was volgens de gemeente Breda eigenlijk bedoeld om het parkeren in Breda beter te maken. Maar dat liep anders. Fouten, onbedoelde naheffingen en 'een negatieve parkeerervaring', waren het gevolg volgens een woordvoerder van de gemeente Breda.

Een verandering van het 'parkeerregime' was dan ook noodzakelijk, vond het college. "Het wordt allemaal een stuk duidelijk. Van de bebording op straat tot de automaten en in de parkeerapps."

Nieuwe tarieven en tijden

In de lappendeken van betaald parkeren verschilden de tijden en prijzen sterk. Vanaf 1 januari gelden er in de stad twee verschillende parkeerzones: binnen en buiten de singels. Daarmee worden sommige parkeerplekken duurder en sommige juist goedkoper.

Binnen de singels betaal je 2,70 euro per uur. Buiten de singels betaal je 1,80 per uur. Deze tarieven zijn op dit moment van kracht. Ook de tijden zijn anders, zo betaal je binnen de singels tot één uur in de nacht, buiten de singels tot tien uur 's avonds (en op zondag tot zes uur).

Veranderingen en uitzonderingen

In meerdere wijken, waar voorheen parkeren gratis was, moet binnenkort betaald worden om te parkeren. Het gaat om verschillende wijken in de 'schil' rond de binnenstad, zoals de buurt rondom de Slingerweg, Haagpoort en een deel van de Heuvel. Daarna is het tijd voor Doornbos, een deel van Boeimeer en als laatste de wijk Tuinzigt.

"Er is een hele communicatieaanpak opgezet in de wijken waar iets wijzigt", legt de gemeente uit. "En er zal een waarschuwingsperiode zijn voor die gebieden waar de tijden van betaald parkeren worden verlengd. Alleen binnen de tijdsduur van de verlenging."

Eén uitzondering is het Nonnenveld en omgeving. Dit wordt 'bewonersparkeren'. Hier betalen parkeerders vanaf de eerste minuut direct 35 euro. "Dit is nodig omdat er in oude situatie veel foutparkeerders waren die overlast gaven en we die niet met parkeerhandhaving konden bestrijden."



Parkeren in de parkeergarage

De gemeente wil nog steeds het parkeren in de garages stimuleren. De prijzen in de vijf gemeentelijke parkeergarages zijn een stuk lager dan 'buiten' parkeren. "Mensen die moeten winkelen, kunnen dan dichtbij parkeren. En zo blijven de plekken op straat vrij voor inwoners om dicht bij huis te parkeren."

"Het college wil de juiste parkeerder op de juiste plek", voegt de gemeente toe. Een parkeerplek in een van de vijf garages kost 2,36 euro per uur met een maximum van 14 euro per dag. Tussen 18.00 uur en 09.00 uur is het maximale tarief 5,50 euro.

