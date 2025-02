Bijna 400.000 mensen geflitst: bij deze palen gebeurde dat het meest

Bijna vierhonderd duizend mensen werden vorig jaar door een flitspaal in onze provincie betrapt op een overtreding. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Aan de Geldropseweg in Eindhoven werden de meeste mensen betrapt op hard rijden. Ook in Erp en Helmond werden veel bestuurders geflitst.

Het CJIB registreerde vorig jaar 388.687 verkeersboetes met de flitspalen in onze provincie. Daarvan waren er 369.719 voor te hard rijden. De overige 18.968 waren voor het rijden door rood licht. In Eindhoven meeste geflitst

De meeste mensen werden geflitst door de paal aan de Geldropseweg in Eindhoven. Bijna 27.000 mensen reden daar vorig jaar te hard. De flitspaal aan de Veghelsedijk in Erp registreerde meer dan 19.000 hardrijders. Op de John F. Kennedylaan in Eindhoven ter hoogte van de Heeghtakker werden bijna 18.000 automobilisten geflitst omdat ze te snel reden.

Ruim 15.000 automobilisten werden geflitst op de N270 Europaweg in Helmond bij de kruising Hortsedijk. Honderd automobilisten reden daar door rood. De overige bestuurders reden te hard. Daling verkeersboetes

Landelijk werden er ruim een half miljoen minder verkeersboetes uitgeschreven door het CJIB dan in 2023. Zo werden er 7,9 miljoen bekeuringen verstuurd, terwijl dat er in 2023 bijna 8,5 miljoen waren. De daling is volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid toe te schrijven aan onder meer de cao-acties van de politie van eerder dit jaar, maar ook aan de vervanging van vaste flitspalen waardoor deze uitstaan. Ook focust de politie zich meer op zwaardere verkeersdelicten. In onderstaande kaart zie je het aantal flitsboetes per gemeente.