Coalitiepartijen laten theater niet vallen, maar stellen wel eisen

Het Bossche Theater aan de Parade verkeert in financieel zwaar weer en vraagt de gemeente om hulp. Dinsdag waarschuwde het college van burgemeester en wethouders in een brief dat het theater de komende jaren miljoenen extra nodig heeft. Partijen uit de Bossche coalitie schrikken van dat bedrag en maken zich zorgen. Geen van hen overweegt de stekker uit het theater te trekken, maar de partijen willen wel dat er nu geld in het laatje komt, ze doelen hierbij op de horeca en een aanpassing in de programmering.

Voor de grootste coalitiepartij D66 is het simpel, zegt cultuurwoordvoerder Steven Elders. "Als je geen geld geeft, valt het theater om en dat willen wij niet." Maar van de sociaal-liberalen moet extra geld wel gepaard gaan met voorwaarden. "Er moet worden onderzocht hoe de programmering aantrekkelijker kan worden gemaakt en hoe de horeca meer kan opleveren."

"Het is heel goed dat er ruimte wordt gegeven aan carnaval en kleine makers, daar moet ook ruimte voor blijven. Maar ze leveren niet per se geld op", zegt Elders. Als het aan D66 ligt moet het theater wellicht meer ruimte geven aan commerciële acts om geld in het laatje te brengen. "Toen Guus Meeuwis of Arjen Lubach optraden, zat de hele zaal vol." LEES OOK: Nieuw theater heeft miljoenen nodig om te overleven: 'De rek is eruit' Coalitiepartner PvdA wil niet dat er getornd wordt aan de kleine cultuurmakers. "Het theater moet er ook zijn voor kleine gezelschappen en de volkscultuur", zegt fractievoorzitster Femke Hoekstra - Wittebol. Volgens haar is de gemeente niet altijd eerlijk geweest tegen het theater. "Het theater mag niet alleen iets voor de elite worden, het moet een huiskamer van de stad blijven. Je kunt het theater niet eerst alles vragen, om vervolgens verbaasd te zijn over de extra kosten."

Bij de VVD komt de financiële tegenvaller niet geheel als een verrassing. Fractievoorzitter Hanneke Welten - van Doremalen: "Wij houden de vinger aan de pols als het om financiën gaat, dus we waren al met dit dossier bezig. Dit nieuws bevestigt onze zorgen." De VVD wil net als D66 dat onderzocht wordt hoe de horeca in het theater meer geld op kan leveren. Fractievoorzitter Jochem Huibers van lokale partij Rosmalens Belang hoort het college 'geen woord Spaans' spreken. "Het theater is niet voor niets gebouwd, dus de stekker eruit trekken zou veel te ver gaan. Maar wij zullen ook niet zomaar bij het kruisje tekenen. Cultuur mag wat kosten, maar welk prijskaartje hangen we eraan?", is de vraag die hij heeft. De partij wil dat in het debat met de wethouder duidelijk wordt hoe de extra kosten in de gemeentelijke begroting moeten gaan passen.

Verantwoordelijk wethouder Mike van der Geld (D66) snapt dat het nieuws chagrijn kan wekken bij Bosschenaren en baalt. "Maar we zien nu pas wat het echt kost om een theater te runnen. Het onderhoud en personeel is duurder dan verwacht. Dat komt mede doordat de wereld in de afgelopen paar jaar sterk is veranderd. Daar kan het theater natuurlijk niets aan doen." Volgens de wethouder hoort het theater nou eenmaal bij de stad. "We willen cultuur niet uitkleden. Het is een belangrijke voorziening waarmee de stad kan floreren. Er moet ruimte blijven voor carnaval en amateurs. Iets met een maatschappelijke functie kost nou eenmaal geld."

