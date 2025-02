Rotterdammer John viert al 60 jaar carnaval in Breda: 'Word ik vrolijk van'

Ze weten niet wat carnaval is en kunnen beter wegblijven. Sterker nog: laat de trein met bovensloters vooral niet in Breda stoppen. De vooroordelen over de Randstedelingen die massaal naar Kielegat afreizen liegen er niet om. Toch schuwen doorgewinterde feestvierders van boven de rivieren de Baroniestad niet. De 79-jarige John Segeren uit Rotterdam is al zestig jaar van de partij. "Als ik de muziek hoor, word ik al vrolijk."

“Breda is heel gemoedelijk en met carnaval kom ik elk jaar dezelfde mensen tegen. Misschien stroomt er geen carnavalsbloed in onze Rotterdamse aderen, maar mijn dochter en mijn kleindochter gaan nu ook al jaren mee”, vertelt John enthousiast. Hij kijkt er erg naar uit om over drie weken af te dalen naar het zuiden. En John is, zoals we inmiddels weten, niet de enige.

De aantrekkingskracht van Breda is groot tijdens carnaval. Ook bij Marieke van Dijk uit Mijdrecht die er al vijftien jaar met vijf vriendinnen de bloemetjes buitenzet. "Ik vind vooral de mensen in Breda zo leuk", vertelt de vijftiger. "Het maakt niet uit wie of wat je bent, want je kletst gezellig met iedereen. Het is gewoon lol maken en een biertje drinken. Daar houden wij wel van! We gaan dit jaar ook helemaal verkleed in de Bredase carnavalskleuren rood en oranje."

De laatste jaren wordt het alleen wel heel erg druk in de binnenstad en daar is niet iedereen even blij mee. Al snel wordt er met het vingertje gewezen naar de feestgangers van boven de rivieren. Niet helemaal terecht, vinden de traditionele carnavalsvierders uit de Randstad.

"Sommige Brabanders vinden het niet zo leuk dat er carnavalstoeristen komen", zegt Marieke uit Mijdrecht. "Ik merk soms wat weerstand. "En dat is jammer, want het feest is toch voor iedereen! Ik voel me in Breda nog altijd heel welkom, maar het is op zaterdag wel heel druk geworden. Dat is echt niet grappig meer. Het mag wel wat minder."