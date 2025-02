Leider (37) vrijgesproken van ontucht met meisjes van scoutingclub

Een man van 37 uit Sleeuwijk is vrijgesproken van het plegen van ontucht. Hij zou als leider van Scouting Altena meisjes van twaalf en vijftien jaar oud ongevraagd hebben betast. Volgens de rechtbank in Breda is de man aanhalig geweest, maar kan niet worden vastgesteld dat zijn handelingen bij de Sleeuwijkse vereniging seksueel van aard waren.

De officier van justitie stelde twee weken geleden nog dat de man tussen 2017 en 2021 te ver was gegaan. Er werd een taakstraf van 180 uur geëist. Net als een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, die hoefde hij pas uit te zitten wanneer hij weer in de fout zou gaan. Hij zou ook twee jaar lang geen contact mogen zoeken met twee leden van de scoutingclub. K. heeft steeds volgehouden dat hij zich totaal niet in de beschuldigingen herkent. Het aanraken zag hij onder meer als een vorm van troost.

De bal kwam in de zomer van 2022 aan het rollen. K. was met leden van de waterscouting, onder wie vier favoriete meiden, naar de Nakawa in Zeewolde gegaan. Dit is het vierjaarlijkse en grootste waterscoutingkamp van Europa. K. maakte in een grote tent foto’s van meisjes in zwemkleding. Toen hij hierop aangesproken werd, weigerde hij de foto’s te verwijderen. Eén van de scoutingleden appte met een vriendin en oud-clubgenote en die antwoordde met: "Nu ben jij de klos, nu ik weg ben."

Eén van de meisjes bij wie hij zich zou hebben misdragen, dacht er heel anders over. Twee weken geleden, in de rechtszaal, zei ze dat K. haar leven volledig had verpest. “Niet normaal, vies en onbegrijpelijk”, zo sprak ze haar voormalige scoutingleider toe. “Waarom ik, was ik zo speciaal?”

Die vriendin was bij de scouting vertrokken, omdat ze het niet langer meer aan kon dat K. haar steeds opzocht en overal aanraakte. Een hand op haar been, een omhelzing, even kriebelen op haar buik of haar borsten aanraken: het ging steeds verder. Eenmaal nam hij haar zelfs mee naar zijn huis, waar hij met zijn vingers in haar broek probeerde te komen, al kan dit volgens de rechter niet worden bewezen. Hoe dan ook: na al die jaren was het leven van het meisje een hel geworden, vertelde ze in de rechtszaal.

Andere meisjes moesten het al te amicale gedrag van de leider eveneens ondergaan, zo werd tijdens de zitting uit de doeken gedaan. Hij weigerde ermee te stoppen, ondanks een waarschuwing. Leiders was het ook opgevallen dat de Sleeuwijker te lang zijn hand op de lies van een meisje liet liggen of vaak knuffelde. De rechter vond het wel opvallend dat een medestaflid dat hiervan getuige was, het niet nodig vond om in actie te komen.