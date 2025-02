Nieuwbouwwijk moet het ontgelden: cameradeurbellen en huizen beklad

Een aantal nieuwbouwhuizen aan de Keper in Goirle is beklad met graffiti. Teksten zoals 'kanker Goirle' en 'BTW omlaag' zijn gespoten op de muren van een complex met daarin appartementen die in de verkoop staan. Opvallend: ook een aantal cameradeurbellen in het dorp moest het maandagnacht ontgelden. Buurtbewoners kunnen er met hun hoofd niet bij. Wie doet zoiets, vragen ze zich af: "Die hebben geen opvoeding gehad."

Cas Bergs Geschreven door

"Gewoon asociaal vind ik het", zegt buurtbewoonster Hanriette Vogelsang. Tijdens haar rondje met de hond door de wijk kijkt ze naar de bekladde muur. "Ik denk dat het gewoon kinderen zijn die niet eens verstand hebben van de dingen waar ze uitspraken over doen." De wijk op de voormalige locatie van de Van Besouw Textielfabriek in Goirle telt momenteel 167 nieuwe woningen, de appartementen in het bekladde gebouw staan zelfs nog te koop. "We hebben een harstikke mooi dorp, het is hier leuk wonen. Waarom dan die woorden?", vraagt ze zich hardop af.

Cameradeurbel overgespoten

Ook werden er in het dorp een aantal cameradeurbellen beklad. Op de beelden van die deurbellen is te zien hoe een man met een opvallende jas met bontkraag de bellen met een spuitbus overspuit. Diezelfde man is ook in de nieuwbouwwijk op camerabeelden te zien. Buurtbewoners denken daarom dat het hierbij gaat om dezelfde man die de teksten op de muur van het appartementencomplex zette. Kijk hier de beelden van de bekladde deurbellen:

"Die ene nacht zijn er wel meer dingen gebeurt", vertelt buurtbewoner Theo Li. "Ik heb begrepen dat er ook auto's zijn vernield in de buurt en bij mij voor het huis is een fiets gestolen." Li is verbaasd dat het uitgerekend in de nieuwe wijk zo mis gaat. "Triest is het. Als je het ergens niet mee eens bent zijn er andere manieren om dat te uiten. Dan hoef je geen nieuwbouwwoning te bekladden." "Verder is het een fijne buurt", zegt hij. "Hopelijk kunnen we een buurtwacht inschakelen of camerabeelden gebruiken zodat het niet nog eens gebeurt." Even later laat een buurtbewoner weten dat de gemeente bezig is met het schoonmaken van de muur van het gebouw.