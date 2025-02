Carnavalsclub De Wèggooiers heeft handen vol na winnen Kies je Kraker

Het belooft voor CV De Wèggooiers een drukke carnaval te worden. Vorig jaar won de Oosterhoutse carnavalsclub de wedstrijd Kies je Kraker met hun hit 'Nog un likkie!'. Sindsdien hebben ze veel boekingen en staan ze zelfs op grote festivals. "Waar we vorig jaar een paar showtjes hadden met carnaval, hebben we nu een hele volle agenda", vertelt Wèggooier Loek van Gastel.

Vorig jaar tijdens 3 Uurkes Vurraf wist CV De Wèggooiers het te winnen van bekende carnavalsartiesten zoals Veul Gère en Lamme Frans. De club uit Oosterhout had al eens eerder twee nummers opgenomen, maar met 'Nog un Likkie' kwam hun succes in een stroomversnelling. "Afgelopen jaar kostte het ons geld en nu verdienen we er wel iets aan", vertelt Loek van Gastel, een van de twaalf leden van de club. Hij hield voorheen de boekingen bij, maar dat werd na vorig jaar te veel. "We zitten nu bij een boekingskantoor. We hebben veel aanvragen gehad, dus het was wel handig om iemand te hebben die ons daarbij ondersteunt."

"Je komt met z'n allen op plekken waar je normaal niet komt."

En die boekingen zijn niet alleen met carnaval. "Afgelopen zomer hebben we op festivals opgetreden, zoals Outdoor Waailand met 10.000 man publiek en Oosterhout Live waar iets van 6.000 man is. Het zijn best wel podia waar je ineens op staat tussen allemaal Nederlandstalige artiesten. En je komt met z'n allen op plekken waar je normaal niet komt dus dat is een hele gave ervaring."

De Wèggooiers hebben inmiddels hun show gefinetuned en ze hebben weer een nieuwe kraker gemaakt. Het nieuw nummer heet 'Op zun kop!' en gaat over fietsers in de elfde versnelling. "Er is nog niet echt een lekker nummer over wielrennen, dus dit is eruit gekomen."

Voor komende carnaval staat de teller vooralsnog op zestien optredens, waarvan er zes op zaterdag gepland staan. "Voor die dag hebben we een bus geregeld. Dan kun je van optreden naar optreden toch nog carnavallen met een drankje in de bus. Dat is veel leuker dan een saaie taxibus, dus dat hebben we goed voor elkaar." Soms moet de carnavalsclub ook weleens ergens 'nee' op zeggen. "We hebben aanvragen gehad van boven Utrecht. Ja jammer, maar daar gaan we met carnaval natuurlijk niet naartoe. Het moet wel leuk blijven en ik denk dat dat goed gelukt is voor komend jaar."

Kies je Kraker Omroep Brabant gaat op zoek naar de carnavalskraker van het jaar in onze eigen Kies je Kraker-verkiezing. Heb jij een liedje gemaakt, stuur ‘m dan voor vrijdag 7 februari 17.11 uur in naar [email protected]. Vanaf half februari gaat de verkiezing van start en kan het publiek stemmen. De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf op vrijdag 28 februari 2025.

