Deze jonge burgemeester is beste bestuurder van een kleine gemeente

Burgemeester Teun Helden van Heeze-Leende is woensdagavond uitgeroepen tot Beste Bestuurder van een kleine gemeente 2024. Hij versloeg de twee andere genomineerden, burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze en wethouder Jef Kleijnen van Valkenburg aan de Geul.

Toen Heldens in februari vorig jaar burgemeester werd van Heeze-Leende, was hij op 30-jarige leeftijd de jongste burgemeester van Nederland. Met zijn frisse blik, energie en sterke betrokkenheid wist hij zich in korte tijd te onderscheiden.