Dronken bestuurder slapend achter stuur: vijf keer te veel gedronken

Een automobilist is woensdagnacht aangehouden in Geertruidenberg vanwege rijden onder invloed. De bestuurder bleek vijf keer te veel gedronken te hebben.

De politie kreeg melding dat iemand met drank op achter het stuur was gekropen. De auto stond uiteindelijk op een fietspad geparkeerd, de bestuurder lag achter het stuur te slapen.

De bestuurder is meegenomen naar het bureau en moest het rijbewijs inleveren, zegt de politie op Instagram. Het is onduidelijk of de bestuurder een man of een vrouw is.