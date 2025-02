Lintje voor Jacques (86): door hem liggen de tennisbanen er stralend bij

Al tientallen jaren is Jacques Roza (86) uit Den Bosch de stille kracht van tennisvereniging De Schutskamp in Den Bosch. Sinds zijn pensioen, en dat is al ruim twintig jaar, onderhoudt Jacques de tien tennisbanen en het omliggende groen van de club aan de Eendenkooi. Voor dat werk werd hij vrijdag beloond met een koninklijke onderscheiding.

Terwijl hij, net zoals elke dinsdag en donderdag, met zijn kruiwagen het tennispark oploopt voor het onderhoud, kan hij het nog steeds niet begrijpen dat hij een lintje heeft gekregen voor zijn vrijwilligerswerk bij de tennisclub. "Ik was helemaal overdonderd. Ik wist wel dat er een bijeenkomst was omdat er een paar mensen, samen met mij, vijftig jaar lid waren. Maar toen de locoburgemeester én mijn kinderen en kleinkinderen hier ineens stonden, was ik compleet verrast", vertelt Jacques. Stilzitten is niks voor Jacques, dus ging hij nadat hij stopte met werken aan de slag bij de tennisvereniging. "Toen ik net na mijn pensioen begon met het onderhoud van het tennispark, zijn we eerst plantjes gaan zetten, schoffelen, harken en bladeren opruimen. Ik ben er trots op dat de banen zo goed onderhouden worden, want dan gaan ze veel langer mee", zegt hij.

Lang voordat hij het onderhoud op zich nam, was hij al actief als tennisspeler op de club. Door zijn drukke baan als leidinggevende in een groot bedrijf kon hij niet vaak tennissen. Sinds hij gestopt is met werken, lukt dat beter en is hij meerdere dagen per week op de club te vinden. Meestal met zijn oranje werkhandschoenen aan, maar zeker ook af en toe om een balletje te slaan. Als het aan Jacques had gelegen, was het lintje gewoon op zijn trainingspak gespeld, maar zijn vrouw stond erop dat hij voor het vijftigjarig jubileum een pak aantrok. "Ik had vooraf nog een potje getennist en mijn vrouw had mijn nette pak meegenomen. Maar toen ik dat eenmaal aanhad, had ik nog steeds niets in de gaten", lacht hij.

Jacques met zijn lintje naast wethouder Marianne Sloot (foto: Jacques Roza).

Bestuurslid Hans Vogelaar was al sinds juni bezig om het lintje en de ceremonie voor Jacques te regelen. "Elke keer als ik hier kom, zie ik Jacques bezig om de banen te verzorgen. Dat doet hij met zoveel overgave, zonder dat we hem ook maar iets hoeven te vragen. Mensen zoals Jacques zijn onmisbaar. We zijn ontzettend trots op hem", vertelt Hans. Ondertussen loopt Jacques naar een hoekje van de tennisbaan en klimt hij op een kleine rode tractor. Koninklijk onderscheiden of niet, het werk gaat gewoon door. "Het is belangrijk om de banen te borstelen om de algen en het mos, die vooral in deze tijd de banen vervuilen, weg te halen", legt Jacques uit. Het is een van de vele klusjes die het hele jaar door gedaan moeten worden om het tenniscomplex in topvorm te houden. "We willen ook graag padelbanen bouwen op de club. Als die er aan het eind van het jaar zijn, moeten ook de ramen van de banen goed schoongehouden worden", voegt Jacques toe. Met zijn 86 jaar heeft hij, dankzij alle activiteiten, nog een uitstekende conditie. Hij hoopt nog heel lang actief te blijven bij de club.