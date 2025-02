Oud-werknemer ASML bracht mogelijk met usb-sticks informatie naar Rusland

Een oud-werknemer van chipmachinefabrikant ASML en chipmaker NXP, die al maanden vastzit op verdenking van het stelen van bedrijfsgeheimen, stond in contact met de Russische inlichtingendienst. Dat heeft de AIVD laten weten aan het Openbaar Ministerie (OM).

De Russische ingenieur, die onder meer werkzaam was bij ASML in Veldhoven, zou jarenlang bedrijfsgeheimen hebben gestolen en die hebben gedeeld met een Russische contactpersoon. Dat gebeurde online, via een Google Drive-map waar zowel de ingenieur als zijn contactpersoon toegang tot had.

Ook zou de man zelf met usb-sticks informatie naar Rusland hebben gebracht. Uit onderzoek van de FIOD zou blijken dat er meerdere 'zeer korte' reizen naar Moskou zijn gemaakt. In ruil daarvoor zou de de man enkele tienduizenden euro's hebben gekregen.