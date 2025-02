Carnavalsverenigingen nemen maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag

Carnavalsverenigingen in onze provincie zijn zich bewust van de risico’s rond grensoverschrijdend gedrag en hebben maatregelen genomen om dit te voorkomen. Dat varieert van ‘een oogje in het zeil houden’ tot het aanstellen van speciale vertrouwenspersonen of het inhuren van beveiliging, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Omroep Brabant ondervroeg 93 carnavalsverenigingen uit verschillende delen van de provincie. We informeerden onder andere naar wat ze doen om drank- en drugsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook vroegen we naar het aantal vrouwen binnen de vereniging èn of deze ook toe mogen treden tot de Raad van 11. Verwijderd uit vereniging

Uit de antwoorden blijkt dat grensoverschrijdend gedrag bij veel verenigingen op de radar staat. 41 procent van de besturen laat weten maatregelen te hebben genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De aanleiding is voor zover bekend nooit een incident binnen de vereniging, maar vooral de toegenomen media-aandacht voor dit probleem. Een enkele vereniging noemt ‘ervaringen in het privéleven’ als aanleiding om actie te ondernemen. De maatregelen die genomen worden zijn divers. Veel verenigingen laten weten een oogje in het zeil te houden: ‘In een dorp let je op elkaar en spreek je elkaar aan’, aldus één van hen. Meerdere verenigingen hebben één of meerdere vertrouwenspersonen aangesteld waar mensen terechtkunnen. Over de consequenties zijn ze helder: ‘Indien nodig zal iemand uit de vereniging worden verwijderd’, zegt een van de respondenten.

Anti-drugs

Als het aankomt op drugsmisbruik heeft een kwart van de verenigingen hierbij stilgestaan en maatregelen genomen. Bij de meeste houden deze maatregelen in: een totaalverbod. ‘Echte carnavalsvierders gebruiken geen drugs’, zegt een van de verenigingen. Een ander merkte een toename in het drinken van water en zoete dranken. ‘Dè symptomen voor het gebruik van drugs. Sindsdien hebben we bewaking ingehuurd’, zo laten ze weten. Om alcoholmisbruik te voorkomen heeft 37 procent van de verenigingen maatregelen genomen, maar deze regels zijn wat minder streng. In alle gevallen komt het neer op ‘een oogje in het zeil houden’ en geeft men aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar te hanteren, bijvoorbeeld door te werken met polsbandjes. Vrouwen

Hoe zit het met de rol van vrouwen bij de carnavalsverenigingen? Niet alle verenigingen lijken dit onderwerp relevant te vinden. Op de vraag hoeveel vrouwelijke leden er zijn antwoorden sommigen ‘Teveel’, ‘Dat houden we niet bij’ of ‘Geen idee’. Een vrouw in de Raad van 11, het gezelschap van elf personen dat tijdens carnaval activiteiten organiseert, blijkt vaak nog niet vanzelfsprekend. Van oudsher zitten er alleen mannen in die raad en bij 19 procent van de verenigingen zijn vrouwen nog steeds niet welkom. Carnaval volg en beleef je in Roeptoetgat

