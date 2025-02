Dorp massaal in verzet tegen enorm zonnepark

Het is een waar schrikbeeld voor Joyce Pennings, een zonnepark van zes hectare voor haar deur. Volgens haar worden het landschap en haar uitzicht er door verpest. De gemeenteraad neemt donderdagavond een besluit over het plan. "We hebben de indruk dat er meer speelt dan nu voorligt."

Met een petitie hopen omwonenden het onheil nog te keren. Die is intussen ruim vijfhonderd keer getekend. “Het is nu nog een mooi landelijk landschap tegen natuurgebied de Verborgen Raamvallei aan. Er leven veel vogels en verschillende zoogdieren”, zegt Joyce. “Bovendien ligt het tegen de kern van het dorp aan en vlak bij een mooie cultuurhistorische buurt met oude boerderijen.” Een groot zonnepark hoort niet bij een dorp van 1400 inwoners, vindt Joyce. Al die argumenten heeft ze ook met de gemeente Land van Cuijk gedeeld.

Te weinig geluisterd

Niet alleen de omwonenden zijn tegen de komst van het zonnepark, ook andere inwoners van Sint Hubert zien het niet zitten. De dorpsraad vindt dat de gemeente veel te weinig heeft geluisterd naar de inwoners. Ze roepen het gemeentebestuur op om voor een andere oplossing te kiezen.

Maar het college van burgemeester en wethouders deelt de bezwaren van de omwonenden niet. Het schrijft in een voorstel aan de raad dat het geplande park ver genoeg van de oude boerderijen af ligt en er daardoor geen hinder zal zijn. En de natuur en het in stand houden van beschermde diersoorten loopt geen gevaar. Dat is volgens B en W onderzocht.

Nog groter zonnepark

Joyce maakt zich zorgen dat het niet bij zes hectare blijft. De initiatiefnemer zou plannen hebben voor uitbreiding met nog eens vier hectare en een zonneopslagsysteem ter grootte van zeventien zeecontainers. “Als we daar vragen over stellen krijgen we geen antwoord. We hebben de indruk dat er meer speelt dan nu voorligt. Ik denk dat de gemeenteraad ook niet weet waar ze precies ja tegen zegt."

Vanuit het raam van haar boerderij kijkt Joyce uit over het perceel. In de verte staat al wel een elektriciteitshuisje in de akkers. Dat is er al vast neergezet om het zonnepark straks op te kunnen aansluiten. “Mijn hoop is op de gemeenteraad gevestigd. Zij kan het nog tegenhouden Als zij akkoord gaat, kijk ik straks niet meer naar het prachtige landschap, maar ten minste 25 jaar naar zonnepanelen.