Verwarde Raymond S. stak buurjongen 34 keer, tbs met dwang geëist

Raymond S. (37) wilde zijn zusje en broer bevrijden op oudejaarsdag 2023 in Roosendaal. Zij zaten volgens hem bij zijn buren en als hij ze niet snel zou bevrijden, zouden ze worden verkracht en vermoord. En dus gooide Raymond een raam in en ging met een mes naar binnen. Hij overrompelde zijn buurjongen (19) in diens slaapkamer en stak hem 34 keer. Als door een wonder overleefde de jongen de aanval.

Het was een enorm bloedbad in het huis aan de Amethistdijk in Roosendaal. De buurjongen was gestoken in zijn hoofd, hals, armen en voeten. De pezen in zijn arm waren doorgesneden door de steken en de jongeman moest urenlang worden geopereerd.

Donderdag zat hij met zijn familie in de rechtszaal in Breda en zag hij zijn voormalige buurman weer. Die zat er rustig bij, strak in het pak en zijn zwarte, sluike haar in een knotje. Hij had overal een antwoord op, maar het waren wel antwoorden die de wenkbrauwen deden fronsen.

Raymond S. mocht uitgebreid zijn kant van het verhaal vertellen. Hij werd juist belaagd door zijn buren, zo vertelde hij. Ze werkten voor de criminele inlichtingendienst of defensie en achtervolgden hem en wilden hem vermoorden. Eerder had hij daarom al ramen vernield van beide buren en had hij een buurman met de dood bedreigd via Facebook.

De achtervolgingswaan bereikte een dieptepunt op oudejaarsdag 2023. Raymond vertelde dat een broer van de buurjongen hem op de vroege ochtend had gezegd dat diens zusje en broer zouden worden verkracht en vermoord.

Groot vleesmes

In paniek belde Raymond S. naar 112, maar het duurde hem te lang voor de politie kwam. Hij gooide eerst de voorruit in van de buren. Daarna klom hij over het hek en gooide met een Boeddhabeeld uit de tuin het raam van de achterdeur in.

Vervolgens klom hij met een groot vleesmes naar binnen en ging op zoek naar zijn zusje en broer. Op de slaapkamer aan de voorkant had de buurjongen zich verschanst. Raymond wist de deur te openen en trof de buurjongen in zijn onderbroek aan. Hij begon op hem in te steken en via de telefoon hoorde de politie: ‘Nee, niet doen, niet doen’.