Op heterdaad betrapte nepagenten zijn vrij jong: begin twintig

De vijf nepagenten die woensdag zijn opgepakt in Eindhoven, zijn allemaal begin twintig. De vijf deden zich voor als agenten in Eindhoven. Twee vrouwelijke verdachten komen uit Tilburg en zijn beiden 21. De drie andere verdachten komen uit Amsterdam. Twee van de drie zijn 21 jaar, de ander is 23 jaar oud.

De twee vrouwelijke verdachten werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Zij belden een ouder echtpaar en deden zich voor als politie. Ze waarschuwden voor nepagenten en gaven het advies om hun spullen bij de 'echte politie' veilig op te bergen. De ouderen trapten niet in de truc en belden 112. De politie kon de twee aanhouden toen ze voor de voordeur stonden.