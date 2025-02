Meeste daklozen in Nederland zijn arbeidsmigrant en aantal neemt toe

Het aantal dakloze arbeidsmigranten neemt snel toe. Zo'n zestig procent van alle daklozen in Nederland is arbeidsmigrant, zeggen de vakbond CNV en het Leger des Heils. De organisaties hebben vrijdag een nieuw voorstel gepresenteerd om dakloosheid onder arbeidsmigranten tegen te gaan. Eindhoven is een van de zes pilotsteden dat als voorbeeld dient voor dit plan.

Voorstel tot meer samenwerking De dakloze arbeidsmigranten leven, volgens de organisaties, vaak in onmenselijke omstandigheden en ook sterven er regelmatig arbeidsmigranten op straat. Het voorstel van van CNV en het Leger des Heils heeft als doel om arbeidsmigranten binnen drie weken aan werk en een woning te helpen of hen terug te laten keren naar het land van herkomst.

De organisaties willen de daklozenopvang, gemeenten en Regionale Werkcentra (RWC's) aan elkaar koppelen. In RWC's komen overheidsinstanties, gemeenten, het UWV en het bedrijfsleven samen. Hiervoor is ook geld nodig vanuit de landelijke en lokale overheid.

Tijdelijke opvang in Eindhoven

Het plan is geïnspireerd op de opvangpilots die sinds 2023 lopen in zes steden, waaronder Eindhoven. Het Leger des Heils biedt er samen met de gemeente tijdelijk opvang aan arbeidsmigranten.

De pilot heeft in Eindhoven meer dan 250 mensen geholpen, zeggen het CNV en Leger des Heils. Hiervan heeft zestig procent een nieuwe baan gekregen en nieuwe huisvesting. Eén op de vijf koos voor terugkeer naar het land van herkomst.

Minister Van Hijum van Werkgelegenheid is het eens met de twee organisaties dat voorkomen moet worden dat arbeidsmigranten na hun ontslag op straat belanden. De minister zegt positieve resultaten te zien bij de pilots in de zes steden. Het kabinet kijkt of de pilots structureel en in meerdere gemeenten kunnen worden gefinancierd.

