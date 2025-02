Ineens zat een deel van Breda zonder stroom: 'Ik dacht dat het nacht was'

Zo'n 30.000 huishoudens, winkels, supermarkten en het station in Breda zaten vrijdagochtend anderhalf uur lang zonder elektriciteit door een grote stroomstoring in een deel van de stad. Dat leidde tot problemen, maar de storing was niet voor iedereen vervelend. "De school werd ontruimd dus we hebben lekker eerder weekend", lachen twee studenten.

Mirjam Westerhuis van Visspeciaalzaak Vistrend in Breda was sinds vijf uur vanochtend aan het werk in de zaak. "Tot ineens alle lichten en koelingen uitvielen. Heel onhandig", vertelt ze. De viswinkel zit in winkelcentrum Hoge Vught. Het hele winkelcentrum was vanaf kwart over acht even donker.

"Automatische deuren in winkelcentrum dicht."

"Alles hield er mee op. De automatische deuren waren bijvoorbeeld dicht. Gelukkig gaat het winkelcentrum pas om negen uur open en waren er geen klanten binnen." Mirjam voorziet geen problemen door de stroomstoring. "Als je de koelingen dichthoudt, bederft de vis niet zo snel." Ondanks de gesloten deuren kon ze via de achterdeur naar buiten. Toch wachtte ze even af tot het opgelost was. De stroomstoring was na anderhalf uur weer opgelost door de monteurs van Enexis.

"Ik dacht dat het nacht was."

Mehmet Kara van de Turkse supermarkt en slagerij Willy's Market stond ook even te kijken van de stroomuitval. "Ik dacht dat het nacht was", vertelt hij. "We hebben geluk dat het buiten koud is. Als het zomer was, hadden we grote problemen met het vlees, de groente en het fruit."

Studenten Raf en Hatice van Curio aan de Biesdonkweg balen in tegenstelling tot ondernemers niet van de storing. "De school werd ontruimd dus wij hebben lekker eerder weekend. Ik vind het niet erg", lacht Raf. Op het station in Breda werkten de informatieborden niet. "De poortjes deden het niet, maar ze stonden open zodat reizigers erdoor konden", vertelt Willemijn Weinands, woordvoerder bij NS. "Reizigers die door de stroomstoring niet konden uitchecken op station Breda konden bellen naar de klantenservice zodat onze medewerkers ze uitcheckten." De kaartjesautomaten waren door de storing ook buiten werking. "Reizigers die geen kaartje konden kopen op station Breda, mochten de trein instappen. Als een conducteur hen vroeg naar een kaartje moesten zij even uitleggen wat er aan de hand was."

Geen stroom op het station (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

De poortjes bij veel stations gaan alleen open met een kaartje. Reizigers die geen kaartje konden kopen op Breda konden een ander station dus niet verlaten via de poortjes. "Als zij op de knop drukten bij de informatiezuil konden medewerkers de poortjes op afstand voor reizigers openen", legt Weinands uit. De storing had geen gevolgen voor het treinverkeer. Albert Baert is teamleider bij de Jumbo en zag de stoplichten uitvallen toen hij onderweg was naar de winkel. "Toen ik binnenkwam, was alles donker. We hielden de koelingen dicht en bleven de temperatuur checken."

"Klanten konden niet betalen en moesten hun boodschappen achterlaten."