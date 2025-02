Enorm zonnepark komt er toch, ondanks massaal verzet van het dorp

Een nachtmerrie is uitgekomen voor Joyce Pennings uit Sint Hubert. De gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk heeft donderdagavond ingestemd met een zonnepark van zes hectare voor haar deur.

"Er waren negen stemmen tegen", vertelt Joyce teleurgesteld. Met een totaal van 37 gemeenteraadszetels is dat niet genoeg om de plannen tegen te houden. "Het waren vooral leden van Forum voor Democratie en Liberaal LVC die fel tegen stemden."

De rest van de gemeenteraad stemde dus in met de plannen voor het zonnepark. Ondanks dat besluit blijft Joyce strijdlustig. "We gaan bezwaar maken tegen de plannen. De strijd is nog niet verloren. We gaan door."