Vrouw beëindigt relatie en dus maakt hij een einde aan haar leven

Ismaël I. (37) kon het niet verkroppen dat zijn vriendin ervandoor was. Met veel bier en frustratie in zijn lijf wachtte hij haar vorig jaar februari op net buiten het centrum van Eindhoven en stak haar zeventien keer met een groot keukenmes. De 36-jarige Bulgaarse vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Justitie eiste vrijdag 22 jaar cel tegen de man.

De zaak werd vrijdag uitgebreid besproken in de rechtbank in Den Bosch. En, ondanks dat de Bulgaarse arbeidsmigrant vertelde dat hij zijn ex, van wie hij nog zoveel hield, niet wilde doodsteken, bleken de bewijzen overduidelijk het tegendeel aan te tonen.

Op camerabeelden in de rechtszaal was te zien hoe Ismaël tegen drie uur ’s nachts op zijn ex en haar nieuwe vriend afrent bij de fietserstunnel van het centrum naar de Kruisstraat in Eindhoven en meteen op zijn ex insteekt. Achter haar stond de man met wie ze die avond in de kroeg was. Na zijn daad rende Ismaël weg en gooide het enorme keukenmes weg in een parkje.

Femicide

Het verhaal van de twee ex-geliefden is eigenlijk een klassieker, maar dan eentje uit de categorie femicide, vrouwenmoord. Zij deed iets wat hij niet wilde. Ze beëindigde de relatie en hij kon dat niet verkroppen. Ze kenden elkaar van hun werk bij UPS en ze woonden beiden in een kamerwoning aan de Kruisstraat in Eindhoven.

Maar daar was ze die fatale nacht van 3 op 4 februari al een dag of tien weg. Ismaël probeerde op zaterdag 3 februari uit alle macht met haar in contact te komen. Eerst waren de berichten nog smekend en onderdanig, maar in de loop van de avond werden ze steeds dwingender en bozer en schold hij haar uit voor ‘hoer’ en zei dat ‘ze niet meer thuis hoefde te komen’. Tussen elf uur ’s avonds en een uur ’s nachts belde hij haar ook tientallen keren.