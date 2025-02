Hoe het PSV niet lukte een vervanger voor Ricardo Pepi te halen

Het kon op maar weinig begrip rekenen. Dat PSV geen tweede spits meer heeft gehaald, nadat bekend was gewordrn dat Ricardo Pepi dit seizoen niet meer in actie komt. Verantwoordelijke voor die keuze is Earnest Stewart. De technisch directeur nam vrijdag de tijd om zijn mislukte zoektocht naar een spits toe te lichten.

Daarbij doelt Earnest Stewart op de transfer van Matteo Dams en de blessure van Ricardo Pepi. Voor de linksback werd een vervanger gevonden in de persoon van Tyrell Malacia, maar een nieuwe spits kwam er niet in Eindhoven. "Een bewuste keuze", probeerde Stewart zijn afwegingen uit te leggen.

Nee, de technisch directeur (TD) had halverwege januari niet verwacht het nog zo druk te krijgen in de slotweken van de transferperiode. "We waren eigenlijk alleen op zoek naar een vervanger voor Hirving Lozano. Die vonden we vrij snel. Toen leek het ook een rustige transferperiode te gaan worden. Maar dan gebeuren er twee dingen die alles veranderen."

"Je hebt drie opties. De eerste optie is een voor de lange termijn. Dat was in dit geval Loum Tchaouma", doelt de TD op de jonge vleugelaanvaller van Lazio Roma die ook in de spits uit de voeten kon. "Wanneer dat niet lukt, ga je naar huuropties kijken."

Alleen liep Stewart daar tegen een volgend probleem aan. "Zeker in de winterperiode kun je alleen spelers met een krasje huren. Er is met elke speler wel wat aan de hand." Zo ook met Noah Ohio die uiteindelijk als doelwit werd gemarkeerd. "Voor velen de derde spits van FC Utrecht, maar voor mij ook de spits van Jong Oranje", wilde Stewart de kritiek van buitenaf nog pareren.

Maar bovenal was de spits van FC Utrecht net als Ricardo Pepi nog geblesseerd, weliswaar wat korter, maar toch was het voor de buitenwacht een opmerkelijke keuze. "Maar een spits die net 20 goals heeft gemaakt, wordt door zijn club nooit verhuurd." Uiteindelijk klapte de deal met FC Utrecht, waardoor optie drie aan bod kwam: Jesper Uneken.

"Natuurlijk hadden we een lijstje met een hoop spitsen die we hadden kunnen kopen. Maar daar betaal je ten eerste heel veel geld voor en ten tweede heb je al Pepi en De Jong in je selectie. Pepi heeft net een nieuw contract getekend en met De Jong willen we ook heel graag verder. Als we daar een derde spits met een langdurig contract bij zouden voegen, ontstaat er een financiële situatie waar je niet in wilt zitten."

Het enige dat de technisch directeur nu nog kan doen, is eventueel een transfervrije spits aantrekken. Zoals PSV dat aan het begin van het seizoen ook deed met Ivan Perisic. Die optie houdt Stewart in ieder geval nog open. En tot die tijd is het vooral hopen voor de Eindhovense club dat Luuk de Jong fit blijft en deze spitsensaga geen gevolgen gaat hebben voor de sportieve ambities van de club. Want het kampioenschap is en blijft het heilige doel.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Einde seizoen voor geblesseerde PSV-spits Ricardo Pepi