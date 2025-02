Man (24) ontvoerd in Breda: weer verdachte opgepakt

De politie heeft opnieuw een man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van een 24-jarige Bredanaar, begin februari. Het gaat om een 25-jarige man uit Breda. Het is de vierde man die in deze zaak is aangehouden.

Politie en justitie hopen met deze arrestatie 'een belangrijke stap te hebben gezet om het conflict en verdere escalatie te stoppen'. Een 24-jarige man uit Zundert, die eerder werd aangehouden en donderdag bij de Rechter-Commissaris is voorgeleid, blijft in ieder geval 14 dagen in de cel.