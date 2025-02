112-nieuws: auto crasht bij Nuenen • bankje in brand

15.42

De politie heeft gisteravond twee jongens aangehouden voor het lastig vallen van meisjes en het mishandelen van boa's op het station van Roosendaal. De twee minderjarige jongens komen uit Ter Apel. De boa's van de NS spraken de jongens aan, omdat ze meldingen hadden gekregen over het lastigvallen van meisjes in de trein.

Toen de trein aankwam op station Roosendaal controleerden meerdere NS-medewerkers de trein plus de inzittenden. De twee jongens gedroegen zich daarbij opstandig en even later ook agressief, zegt de politie. Ze mishandelden twee opsporingsambtenaren. Even later konden ze door de boa’s in de boeien worden geslagen. De jongens zijn overgedragen aan de politie en meegenomen naar het politiebureau. Ze worden vandaag verhoord.