112-nieuws: auto over de kop in Tilburg • geparkeerde auto beschadigd

13.01

In Breda is een oudere man, die slecht ter been is, gered uit zijn brandende huis door twee buurmannen. Zij hoorden het brandalarm en sloegen direct een ruit in en haalden de man uit zijn huis. Het huis van de man aan de Verbeetenstraat brandde helemaal uit. De man is ruim in de 80 en loopt met twee krukken. Volgens een bekende van de man had hij nooit zonder hulp het huis op tijd kunnen verlaten.