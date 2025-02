112-nieuws: auto verwoest in Helmond • geparkeerde auto beschadigd

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.13 Geparkeerde auto beschadigd Een geparkeerde auto is afgelopen nacht beschadigd aan de Koperwiek in Sint-Michielsgestel. Degene die dit deed, ging ervandoor. Ook een lantaarnpaal werd door de dader uit de grond gereden. De politie vraagt mensen die camerabeelden hebben waarop iets opvallends te zien is contact op te nemen. foto: Instagram politie digitaal Meierij

07.07 Auto verwoest in Helmond Een auto aan de Eemsstraat in Helmond is afgelopen nacht verwoest en uitgebrand. Buurtbewoners werden wakker van een harde knal. De explosie was zo enorm dat onder meer een putdeksel van een put aan de overkant van de staat werd geblazen. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. De politie bekijkt onder meer camerabeelden. Er is niemand gewond geraakt. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto op te halen. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

05.19 Beginnend bestuurder onder invloed Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, werd door agenten van de politie Meierijstad afgelopen nacht betrapt op rijden onder invloed. De bestuurder had een alcoholpromillage van ruim 1,3 terwijl 0,2 in dit geval het maximum is. De bestuurder moest het rijbewijs inleveren bij de agenten. Foto: Instagram politie Meierijstad

03.24 Achtervolging automobilist Een automobilist is afgelopen nacht na een korte achtervolging aangehouden in de binnenstad van Den Bosch. Agenten gingen achter hem aan omdat de bestuurder gevaarlijk reed. De automobilist kreeg meerdere bekeuringen en moet op eigen kosten een rijcursus volgen. Foto: Instagram wijkagenten Den Bosch buurt Noord

00.29 Brand in horecazaak In de keuken van horecagelegenheid De Pastorie aan de Markt in Sint-Oedenrode brak rond kwart voor elf gisteravond brand uit. Het gebouw werd daarop ontruimd. Een poging het vuur zelf te blussen mislukte, maar de brandweer had de situatie snel onder controle en ventileerde het gebouw. Niemand raakte gewond. Foto: Sander van Gils/SQ Vision Foto: Sander van Gils/SQ Vision

00.16 Vermiste jongen (13) terecht Agenten van de politie Meierijstad hebben gisteravond laat een vermiste 13-jarige jongen teruggevonden. Ze hebben hem naar huis gebracht. Dit gebeurde volgens de politie wel met wat tegenzin. Foto: Instagram politie Meierijstad

23.35 Auto crasht op N2 Een auto crashte gisteravond laat op de N2 bij Veldhoven en sloeg over de kop. Vermoedelijk reed de bestuurder met te hoge snelheid de bocht in. De automobilist is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Lees hier meer. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Foto: Dave Hendriks/SQ Vision