Jongen (14) betrapt in deelauto: 'Nog meer reden om te controleren'

Agenten van de politie Roosendaal stopten vrijdagavond een 14-jarige automobilist. De jongen reed in een zogenoemde deelauto.

"Het is dus heel makkelijk om zo'n auto te nemen", constateert de politie op Instagram. "Dit is voor ons nog meer reden om te controleren, om levensgevaarlijke situaties in het verkeer te voorkomen."

De jongen kreeg twee bekeuringen en de ouders zijn ingelicht. Ditzelfde geldt voor de ouders van nog drie jongeren die hierbij betrokken waren.