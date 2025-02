Deze rups in je moestuin, de hel voor jou de hemel voor de rups

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan een kreeft die vooral mag opeten en en een rups die niet in je moestuin wil vinden.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast.

Gedicht van Anneke Witte van den Broek

1 februari 2025 Verse februari hoop ontwaak jij uit je poriën Lichte lieve klanken verdrijven zacht je winterstilte Uit heg klinkt mus de gans in bad eindiging van gemis nu het gemiste is Rustig barst je leven los, begint zich weer te roeren beroeren in mij snaren die wolken baren van blauwe lucht Jouw grasspriet weer bijna in de mond terwijl ik op je huid rust Vol levenslust op jouw bergen stijg ik op over toppen roepend

Ze ontwaakt! Ze ontwaakt! Het is lente

Deze rups wil je niet in je moestuin (Foto: Jeroen en Ingrid)

Wat is de naam van deze worm, de hond had het diertje opgegraven

Jeroen en Ingrid zagen iets uit het gras kruipen en zij dachten dat het een worm is, maar als je heel goed kijkt, zie je dat het een rups is en dan in dit geval de rups van een kooluil. Deze rupsen kunnen groen van kleur zijn, maar ook bruin. Daarnaast hebben ze ook nog donkere vlekken op hun lichaam. Heel bijzonder is dat je deze rupsen het hele jaar kunt tegenkomen, maar vooral vanaf mei tot oktober. Overdag kan je ze dicht bij de grond aantreffen, maar soms ook in de bodem. In de nacht gaan ze op vreettocht en kan je ze vooral op koolsoorten vinden. Als je bij koolsoorten onregelmatige gaten tussen de bladnerven vindt, dan heeft de rups van de kooluil toegeslagen. Overigens zijn deze rupsen niet afhankelijk van koolsoorten, maar ook 70 andere soorten planten, zoals tomaat, rode biet, aardbei, sla, ui, rabarber en chrysant en anjer. Kooluil nachtvlinders vliegen in de nacht zo vanaf begin april tot zeker oktober en ze worden aangetrokken door licht, suiker en nectarrijke bloemen.

En toen werd de rups een vlinder (foto: Saxifraga Ab Baas)

Roodgerande houtzwam ( foto: San Maton)

In een bos bij Odiliapeel zeer kleurrijke zwammen gezien, wat is de naam?

San Maton kwam in het bos van Odiliapeel vruchtlichamen van een zwam tegen, die leken wel gecreëerd te zijn in een fabriek door de kleurstelling die hij zag. Persoonlijk vind ik dit heel mooi omschreven, want de vruchtlichamen van deze houtzwam zien er inderdaad altijd fantastisch uit. De naam van deze mooie houtzwam is roodgerande houtzwam. Deze houtzwammen zijn net als tonderzwammen, parasitaire zwammen / schimmels. De zwamdraden van de roodgerande houtzwam hebben de boom dus al lang aangetast. Die aantasting vindt plaats onder de schors en in het hout. Het vervelende is dat je dit niet ziet. Helaas betekent dit het einde van de boom, maar voordat die echt wegvalt kan dat nog heel lang duren. Voor de zwam is zo’n dode boom geen probleem, want na het afsterven van de boom leeft de roodgerande houtzwam verder als saprofyt. Je vindt de vruchtlichamen van de roodgerande houtzwammen voornamelijk op stammen van naaldbomen en dan vooral op sparren. Toch kom je ze ook weleens tegen op loofbomen en dan vooral op berken, esdoorns en beuken. Het is dan ook altijd goed opletten bij deze laatste soorten, want de tonderzwammen, zie foto. komen ook graag op die bomen voor en die lijken wat op de roodgerande houtzwammen.

De tonderzwam (foto: Frans Kapteijns)

Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft (foto: Miriam)

Gezien op het fietspad bij de Pierenberg Oisterwijk een Amerikaanse exoot, klopt dat?

Miriam kwam op het fietspad bij de Pierenberg Oisterwijk een diertje tegen en zij vroeg zich af of het een Amerikaanse exoot was. Het diertje is inderdaad een Amerikaanse exoot, want het is in dit geval een gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. Heel bijzonder voor deze invasieve soort is dat zij ook tijdelijk even zonder water kunnen en daarom kan je ze tegenkomen buiten het water zoals hier op het fietspad. Onze inlandse rivierkreeften kunnen dit niet. Dit betekent dat als de concurrentie te groot wordt of er te weinig voedsel zit op de plek waar de gestreepte Amerikaanse rivierkreeften zitten, ze uit het water stappen en dan het liefst met omhoog gestoken scharen over het land lopen. Ze worden ook massaal op straat aangetroffen en kunnen zo geïsoleerde poelen binnen stappen. Met een ramp als gevolg in zo’n poel, want eenmaal in zo’n poel eten ze planten, maar ook slakken, eitjes en larven van allerlei amfibieën en ook diverse onder waterlevende ongewervelden, zoals de larven van libellen, kokerjuffers etc. Maar niet alleen dat doen deze kreeften in zo’n poel, maar ze brengen ook de kreeftenpest over. Dit is een schimmelziekte, die dodelijk is voor onze inlandse rivierkreeften. Kom je zo'n Amerikaanse rivierkreeft tegen, dan mag je die zelfs vangen en aan de dierenbescherming geven. Opeten kan eventueel ook.

De lente ontluikt (foto: Chantal Tijbosch)

Rubriek mooie foto’s

De lente is in aantocht. Foto gemaakt in bosgebied Herpenduin door Chantal Tijbosch.

Schotse Hooglanders grazen in Huis Ter Heide ( Frans Kapteijns)