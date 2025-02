Files en gevaar door tanktoerisme vanwege goedkope benzine

Ze balen in Lommel, net over de grens bij Valkenswaard, van al het tanktoerisme. Met een prijsverschil van soms 40 cent per liter is het voor veel Brabanders de moeite waard om daar te gaan tanken. Dit zorgt voor overlast en gevaarlijke verkeersituaties. Zo staan er regelmatig files en staat ook het fietspad vol met automobilisten.

Het Belgische raadslid Katrien de Ruysscher uit Lommel wil dat de politie strenger gaat handhaven. Sinds kort staat er ook een lichtbord voor het tankstation dat waarschuwt dat stilstaan op straat of fietspad een boete van 116 euro kan opleveren.

Kwestie van tijd

Volgens het raadslid is het een kwestie van tijd totdat er een ernstig ongeluk plaatsvindt. "Je mag hier 70 kilmeter per uur rijden. Als je met die snelheid op een onverwachte file rijdt, is de ravage niet te overzien." Het raadslid maakt zich ook zorgen over de veiligheid op het tankstation. "Vaak gaat hier vaak de kofferbak open om nog 5 jerrycans te vullen met benzine. Je moet er niet aan denken als dat door een ongeluk in brand vliegt."

Brabanders tanken massaal net over de Belgische grens (Foto: Omroep Brabant)