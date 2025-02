Door een gat in de muur is juwelier beroofd: 'Schade vele tonnen'

Voor juwelier Joost van der Heijden lijkt de roof op zijn zaak wel een film. De dieven gingen Pijnenburg Juweliers binnen via de bouwplaats bij de buren. In het pand in Eindhoven zit in de dikke en beveiligde muur van de juwelier 'gewoon' een gat. "Ze moeten hier al langer geboord hebben", constateert de juwelier nuchter.

"Bizar! Die muur is bijna een meter dik. Het gat is zestig tot zeventig centimeter breed", zegt de 48-jarige juwelier nog altijd beduusd. Een diep gat, scherven en omgevallen stoelen zijn de stille getuigen in de zaak aan de Demer in het centrum van Eindhoven. Op camerabeelden zijn de daders te zien. De juwelier wil ze vooralsnog niet delen. Omroep Brabant mocht ze wel bekijken. Twee mannen met capuchons zijn op de bewakingsbeelden te zien. Het is donker en de mistkanonnen gaan af. Ze schijnen met hun telefoonlampjes. In korte tijd slaan ze vier vitrines kort en klein. "Na een paar seconden moesten ze weer weg."

Glasscherven en omgevallen stoelen blijven over (foto: Raymond Merkx).

Het pand naast de juwelier wordt helemaal gerenoveerd. "Al maanden zijn er sloopwerkzaamheden. Het is niet vreemd dat er gehakt of geboord is. Dat ze een gat in de muur hebben kunnen maken, had ik nooit kunnen bedenken", zegt Joost hoofdschuddend. Hij benadrukt alle protocollen en veiligheidsmaatregelen te hebben gevolgd. "Zo'n gat heb je niet in een uur gemaakt denk ik."

"Ze hebben vier vitrines kapot kunnen slaan. Door het alarmsysteem hebben ze relatief weinig buit kunnen maken", vertelt Joost. Hoe groot de schade is? "Ik schat uit de losse pols 2,5 tot 3 ton. Dat is veel, maar voor wat er ligt valt het mee."

De bouwplaats is rechts naast de zaak (foto: SQ Vision).

Met het doen van zijn verhaal wil hij vooral zijn klanten gerust stellen. "Alleen voorraadartikelen zijn weg. Niemand hoeft zich zorgen te maken dat hun reparaties, horloges of sierraden weg zijn. Die zijn allemaal veilig opgeborgen", benadrukt Joost. Toch baalt hij flink. "Sierraden die we helemaal zelf gemaakt hebben, heb je niet zomaar terug." "Ik sta hier nog vol adrenaline. Het is echt een klap", verzucht Joost hoofdschuddend. "Het is vreselijk als je dit overkomt. Je komt 's ochtends je zaak binnen en alles ligt overhoop. Ik zit vol met frustratie, boosheid en verdriet!"

Juwelier Joost van der Heijden (foto: Raymond Merkx).