Jongens melden zich na zware mishandeling in supermarkt

Twee jongens hebben zich bij de politie gemeld na een zware mishandeling in de Albert Heijn aan het professor de Moorplein in Tilburg, vlakbij de universiteit. De twee gingen na een ruzie bij de kassa helemaal los op een man die daar boodschappen deed.

Op de beelden die werden vertoond in het misdaadprogramma Bureau Brabant was goed te zien hoe heftig de mishandeling was. Te zien is hoe er bij een van de kassa’s ruzie ontstaat tussen het slachtoffer en de jongens. Daarna is te zien dat de jongens helemaal los gaan op het slachtoffer. Ze blijven hem slaan en schoppen .

De jongens hadden twee weken de tijd gekregen van de politie om zich te melden, anders zouden hun gezichten worden getoond. Na de uitzending van Bureau Brabant, afgelopen maandag, hebben ze zich via hun advocaat bij de politie gemeld.