Muziek laat mensen met dementie stralen en daar doet 'Kleurke' het voor

Muziek verricht vaak wonderen bij mensen met dementie. Waar ze soms naasten niet meer herkennen zingen ze probleemloos liedjes uit hun jeugd mee. Bij Stichting Kleurke weten ze dat als geen ander. Deze week verzorgenden ze hun 2000ste optreden in een woonzorgcentrum Udenhout voor een select publiek.

Het is niet de bedoeling dat een heel zorgcentrum uitloopt en in een aula naar optredens van Stichting Kleurke komt kijken. "Dat is veel te druk en zijn teveel prikkels", legt muzikante Maartje Knoop uit. Zij is één van de ongeveer 30 muzikanten waar de stichting mee werkt.

Intiem clubje

Deze muzikanten treden alleen of hooguit met zijn tweeën op in Brabantse zorgcentra. "Het zijn huiskameroptredens", gaat Maartje Knoop verder. "Optreden voor een klein gezelschap doen we heel bewust. Je maakt dan gemakkelijker contact en het voelt voor de bewoners veiliger."

Per maand verzorgt de stichting zo'n 60 optredens. "Het is heel dankbaar werk", gaat Maartje verder. "Je ziet de mensen plezier hebben. Het is vaak een van de hoogtepuntjes in hun dagelijks leven. Het doet iets met de mensen, soms worden ze ook verdrietig. Muziek roept emotie op, je maakt verbinding en dat dat is mooi om te zien."

Plat Tilburgs

Woonzorgcentrum de Eikelaar werd gekozen als plek om het 2000ste optreden te vieren. Daarom deze keer wat extra toeters en bellen met slinger, ballonnen en gebak. "Wie gaat gaat er mee naar Den Bosch", vraagt zangeres Maartje. "Ikke" roept bewoonster Els Jansens om er vervolgens in plat Tilburg achteraan te zeggen "Mèrrège!"

De eerste tonen worden ingezet door Maartje op de gitaar en zing 'dat gaat naar Den Bosch toe Zoete lieve Gerritje'. In de kamer wordt voluit meegezongen, gezwaaid of op zijn minst met pretoogjes rondgekeken.