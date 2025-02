Dorpswinkel als laatste ontmoetingsplek dreigt te verdwijnen

Het doek dreigt te vallen voor de laatste winkel in Hooge Mierde. Het dorpswinkeltje in het centrum is op zoek naar vrijwilligers en een ander gebouw om te kunnen blijven bestaan. De dorpsraad en de inwoners zetten alles op alles om te zorgen, dat de winkel, die ook een sociale ontmoetingsplek is, te behouden.

Op zaterdagochtend is het zo druk in het kleine winkeltje, dat de ruimte bijna te klein is. Gezinnen met kinderen en oudere vaste klanten komen vooral brood kopen. Nadat de vorige uitbaatster met pensioen is gegaan, wordt de zaak nu draaiende gehouden door vrijwilliger Bart van den Borne: "Het is hartstikke leuk om te doen en om een praatje te maken met de mensen. Als je geld wil verdienen is het niet te doen. Dit moet met vrijwilligers. Het is vooral voor de sociale functie in het dorp belangrijk dat de winkel blijft bestaan."

Behalve dat de dorpsraad op zoek is naar vrijwilligers, moet er ook een andere plek voor de winkel worden gezocht. De eigenaar van het pand waar de winkel nu nog zit, wil een bed and breakfast beginnen. In juni moet de winkel er daarom mee stoppen.