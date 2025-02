Dader zware mishandeling tijdens carnaval krijgt taakstraf geen celstraf

Een man uit Alphen heeft een flink lagere straf gekregen voor een forse mishandeling tijdens carnaval in 2023. Op beelden was te zien hoe de 22-jarige Dirk aan andere man keihard tegen zijn hoofd schopt. In plaats van 16 maanden cel, zoals was geëist, krijgt hij van de rechtbank een taakstraf van 240 uur.

De voornaamste twee redenen om alleen een taakstraf te geven voor de zware mishandeling zijn dat de rechtbank vindt dat het voorval al te lang geleden is en dat er geen gevaar voor herhaling zou zijn. Wel krijgt de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Tegen twee andere mannen, Jip (21) en Daan(20) uit Alphen, was twee weken geleden een taakstraf geëist van 180 uur. Ook Jip krijgt van de rechtbank een lagere straf: 150 uur taakstraf. Daan wordt door de rechtbank vrijgesproken, omdat er te weinig bewijs is. De rechtbank vindt één getuige, die zijn naam noemde, niet genoeg. Daan ontkende tijdens de zitting ook dat hij betrokken was bij de vechtpartij. Op 21 februari 2023 werd een 22-jarige man tijdens carnaval in Alphen hard geschopt en geslagen door een groep mannen. Op beelden is te zien hoe mannen in luipaardbadjas en SWAT-team outfit hard uithalen. In de rechtszaal werden tijdens de zitting verschillende filmpjes afgespeeld waarop te zien was hoe de jongeman tegen de grond werd gewerkt en flinke schoppen en slagen tegen zijn hoofd en op zijn lijf kreeg.