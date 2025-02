Cor en Ruben redden oude man uit brandend huis: 'Ramen ingeslagen'

Helden willen ze zichzelf absoluut niet noemen. Buurmannen Cor de Jong (62) en Ruben Gerritsma (34) haalden een oudere invalide man uit een brandend huis in Breda. De twee sloegen de ramen in. "Heel de tafel stond al in brand", weet Cor.

Nog altijd onder de indruk, kijken de buurtbewoners naar de schade aan de Verbeetenstraat. Ruben en Cor stonden buiten op het moment van de brand. Ze hoorden een brandalarm. "We zagen hem nog binnen! Hij kan heel moeilijk lopen." Eerst probeerden de mannen om de deur in te trappen. "Dat lukte niet. We hebben toen de ramen maar ingeslagen", zegt Cor nuchter. Daarna hebben ze hem naar buiten kunnen trekken. "Met z'n tweeën hebben we hem onder de armen gepakt en daarna stond het huis al snel in lichterlaaie."

Het slachtoffer is 78 jaar en woont er al heel zijn leven. Binnen is alles verbrand. "Een beetje overspannen was hij natuurlijk. Hij had ook wel in de gaten dat hij hier niet meer terug kan komen en het huis was zijn lust en zijn leven", zei Cor vol mededogen.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Het lijkt erop dat de oude man de brand zelf heeft veroorzaakt. "Hij vertelde zelf dat hij een sigaretje aan het roken was. Dat is waarschijnlijk op tafel gevallen en in brand gegaan. Het is heel triest."



Buurtbewoners, die Cor en Ruben de man hebben zien redden, krijgen zaterdagmiddag een verlossend telefoontje. "Het gaat goed met hem! Ze bellen net uit het ziekenhuis", roept een straatbewoner opgelucht. Cor vult aan: "Dit weekend mag hij een hotel in."

"Wij doen onze burgerplicht!"

"We zorgen voor elkaar hier", vertelt Cor over de straat, die tussen de wijken Heuvel en Haagpoort inligt. "Het is een lieve man. We haalden wel eens eten voor hem. Kip vindt hij altijd lekker", glundert Cor. "We denken allemaal dat hij niet meer terug kan naar dit huis. Zodra we weten waar hij is, gaan we met z'n allen naar hem toe." Nobel? "Wij doen onze burgerplicht!"